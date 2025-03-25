  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  Жилой квартал Stan 41 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Жилой квартал Stan 41 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$469
;
9
ID: 28375
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se jednosoban stan na Starom Aerodromu.Nalazi se na drugom spratu u zgradi koja posjeduje lift.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
