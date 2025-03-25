Жилой квартал Stan 67 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Izdaje se dvosoban nenamješten stan površine 67m² sa garažnim mjestom, u novoj luksuznoj zgradi pored Hrama.
Stan se nalazi na ll spratu, odličnog je rasporeda i spreman je za useljenje do kraja marta.
Idealan je za poslovanje, nalazi se na prestižnoj lokaciji, u blizini svih sadržaja.
Posjeduje smart home sistem za kontrolu rasvjete, motorizovanih roletni, klimatizacije i podnog grijanja.
Po dogovoru sa zakupcem može se uraditi djelimično ili kompletno namiještanje, zavisnosti od namjene.
Izdaje se na duži preiod uz obavezan depozit.
Местонахождение на карте
Dalmatinska, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
