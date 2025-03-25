  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica

Жилой квартал Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$264,063
;
8
Оставить заявку
ID: 28189
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Prodaje se trosoban stan površine 105 m² u Bloku 5, smješten na šestom spratu stambene zgrade sa liftom (nije posljednji sprat). Stan je orijentisan na sve četiri strane svijeta, što mu pruža izuzetnu osunčanost i prozračnost. Nalazi se na odličnoj lokaciji sa javnim parkingom ispred zgrade. Cijena: 225.000 €.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 42 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Жилой квартал Stan 68 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$645
Многоквартирный жилой дом
Бар, Черногория
от
$182,422
Жилой комплекс Новый жилой комплекс PIETRA RESIDENCE
Будва, Черногория
от
$136,130
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$264,063
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Жилой квартал Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Жилой квартал Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Жилой квартал Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Жилой квартал Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Жилой квартал Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Подгорица, Черногория
от
$96,236
Prodaje se garsonjera – Stari aerodrom   📍 Lokacija: Stari aerodrom 🏠 Površina: 31 m² 🏢 Sprat: poslednji sprat zgrade Zetagradnje ✨ Pogodnost: odlična za život i kao investicija 💶 Cijena: 82.000 €   Garsonjera se nalazi u modernoj zgradi Zetagradnje, dobro održavanoj i na odličnoj lokaciji. …
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Жилой квартал Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Жилой квартал Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Жилой квартал Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Жилой квартал Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Donja Lastva, Черногория
от
$79,219
U naselju Aura Vitalis, koje se sastoji od dvije moderno dizajnirane zgrade skladno uklopljene u prirodno okruženje, prodaje se garsonjera površine 28 m². Kompleks nudi višestruke sportske terene, mir i privatnost, kao i brz pristup moru i svim urbanim sadržajima – idealno za kvalitetan i ud…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал One bedroom apartment in Verde Village
Жилой квартал One bedroom apartment in Verde Village
Жилой квартал One bedroom apartment in Verde Village
Жилой квартал One bedroom apartment in Verde Village
Жилой квартал One bedroom apartment in Verde Village
Жилой квартал One bedroom apartment in Verde Village
Жилой квартал One bedroom apartment in Verde Village
M 10, Черногория
от
$146,701
One bedroom apartment of 57.34 square meters on the second floor, is for sale in the new Verde Village settlement. It is oriented to the north and looks towards the entrance to the square. The apartment has its own garage space, as well as a storage room. Completion of the works is planned …
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации