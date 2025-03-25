  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$76,285
;
7
ID: 28525
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Prodaje se jednosoban stan ukupne površine 40m2 na Zabjelu! Stan se nalazi u suterenu!Namještaj ukljucen u cijenu!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Задайте все интересующие вопросы
Назад Оставить заявку
