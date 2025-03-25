  1. Realting.com
Жилой квартал Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom

Подгорица, Черногория
$587
ID: 28144
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdavanje – Jednosoban stan 46m², Stari Aerodrom   📍 Lokacija: Stari Aerodrom – mirno i dobro povezano naselje   Detalji stana:   Površina: 46 m² Struktura: jednosoban stan (dnevna soba, kuhinja, spavaća soba, kupatilo, terasa) Potpuno funkcionalan i spreman za useljenje   💰 Cijena zakupa: 500 € mjesečno

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория







