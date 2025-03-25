Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Izdaje se luksuzan dvosoban stan – City kvart, zgrada Acton – 1.200 €
Izdaje se luksuzno opremljen dvosoban stan u zgradi Acton, u najtraženijem dijelu City kvarta. Stan se nalazi na 2. spratu, površine 69 m², i opremljen je modernim namještajem i kvalitetnim uređajima.
Osnovne karakteristike:Lokacija: City kvart, zgrada ActonSprat: 2. spratPovršina: 69 m²Struktura: dvosoban stanLuksuzno i moderno namještenKvalitetna zgrada sa liftom i video nadzoromBlizina marketa, restorana, tržnog centra, fakulteta i svih bitnih sadržaja
Местонахождение на карте
Подгорица, Черногория
