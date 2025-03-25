Жилой квартал Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Na prodaju – Kompletno namješten dvosoban stan sa parking mjestom i dvije terase, Tolosi.
Prodaje se prostran, kompletno opremljen dvosoban stan površine 61.05 m² na drugom spratu manje stambene zgrade (ukupno dva sprata) u mirnom dijelu Tološa.
Struktura i raspored:
Dvije prostrane spavaće sobe
Dnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom
Dvije terase sa otvorenim pogledom (izlaz iz obje sobe i dnevne)
Kupatilo
Veliki skladišni prostor
Obezbijeđeno parking mjesto
Stan je orijentisan ka jugoistoku, što ga čini izuzetno svijetlim i prijatnim tokom cijelog dana. Zahvaljujući pametnom rasporedu, stan pruža funkcionalnost i udobnost za porodičan život ili izdavanje.
Lokacija:
5 minuta hoda do supermarketa Voli, vrtića “Čarli Čaplin” i Tološke šume
10 minuta hoda do vrtića “Lane”, osnovnih škola “Novak Ubović” i “Radojica Perović”
Mirno i porodično okruženje, bez gradske buke
Stan se prodaje u potpunosti namješten – uselite se odmah, bez dodatnih ulaganja!
