  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica

Жилой квартал Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$187,778
;
7
Оставить заявку
ID: 28459
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Na prodaju – Kompletno namješten dvosoban stan sa parking mjestom i dvije terase, Tolosi.   Prodaje se prostran, kompletno opremljen dvosoban stan površine 61.05 m² na drugom spratu manje stambene zgrade (ukupno dva sprata) u mirnom dijelu Tološa.   Struktura i raspored:   Dvije prostrane spavaće sobe Dnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom Dvije terase sa otvorenim pogledom (izlaz iz obje sobe i dnevne) Kupatilo Veliki skladišni prostor Obezbijeđeno parking mjesto   Stan je orijentisan ka jugoistoku, što ga čini izuzetno svijetlim i prijatnim tokom cijelog dana. Zahvaljujući pametnom rasporedu, stan pruža funkcionalnost i udobnost za porodičan život ili izdavanje.   Lokacija:   5 minuta hoda do supermarketa Voli, vrtića “Čarli Čaplin” i Tološke šume 10 minuta hoda do vrtića “Lane”, osnovnih škola “Novak Ubović” i “Radojica Perović” Mirno i porodično okruženje, bez gradske buke   Stan se prodaje u potpunosti namješten – uselite se odmah, bez dodatnih ulaganja!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 62 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$134,848
Жилой квартал Stan 92 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Петровац, Черногория
от
$311,007
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс "N-Bar"
Бар, Черногория
от
$166,752
Жилой квартал Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$205,382
Жилой квартал Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$140,833
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$187,778
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый дом с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи
Жилой комплекс Новый дом с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи
Жилой комплекс Новый дом с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи
Жилой комплекс Новый дом с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи
Жилой комплекс Новый дом с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи
Жилой комплекс Новый дом с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи
Жилой комплекс Новый дом с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи
Бечичи, Черногория
от
$199,721
Год сдачи 2027
Количество этажей 6
Новый современный жилой дом в популярном курортном поселке Бечичи. Здание находится на Ядранской магистрали, в 10 мин езды от центра Будвы. В непосредственной близости расположены супермаркет и рыбные рестораны. Это пятое здание нового квартала от застройщика. Предыдущие 4 дома построены и з…
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Izdaje se lijepo namjesten jednosoban stan povrsine 45m2, stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, Stari Aerodrom kod lokala Verse.Cijena: 500€
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой комплекс Квартиры в строящемся клубном доме в Тивате
Жилой комплекс Квартиры в строящемся клубном доме в Тивате
Жилой комплекс Квартиры в строящемся клубном доме в Тивате
Жилой комплекс Квартиры в строящемся клубном доме в Тивате
Жилой комплекс Квартиры в строящемся клубном доме в Тивате
Показать все Жилой комплекс Квартиры в строящемся клубном доме в Тивате
Жилой комплекс Квартиры в строящемся клубном доме в Тивате
Тиват, Черногория
от
$179,516
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 48 м²
1 объект недвижимости 1
Квартиры в строящемся клубном доме в Тивате  Эксклюзивный жилой комплекс всего на 5 квартир расположен в тихом и зелёном районе Тивата — Mrčevac, в непосредственной близости от престижного порта PortoMontenegro, пляжей и всей необходимой городской инфраструктуры.   Ключевые характерист…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
48.0
181,018
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации