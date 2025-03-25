  1. Realting.com
Жилой квартал Stan 30 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$112,667
;
3
ID: 28160
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Prodaje se funkcionalna i potpuno opremliena garsonjera povrsine 30m2, smjestena u atraktivnom naselju City kvart. Stan je spreman za useljenje, sa urednim vlasnistvom 1/1 i ukljucuje mali balkon.   • Cijena: 96.000€ (fiksno) • Parking mjesto obezbijedjeno • Orijentacija: ka dvorisnoj strani - bez buke • Lokacija: odlicna povezanost, trzni centar Big Fashion (Delta) udaljen svega 3 minuta hoda  

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

Жилой комплекс Поселок из 6 роскошных вилл в лучшем месте Которского залива
Доброта, Черногория
от
$1,89 млн
Жилой комплекс Riviera — премиальный жилой комплекс в Будве на 1 линии
Будва, Черногория
от
$510,825
Жилой квартал One bedroom apartment in Tivat - new building
Тиват, Черногория
от
$161,958
Жилой комплекс Lastva Park Residential Complex
Gornja Lastva, Черногория
от
$716,352
Жилой комплекс Astar Marina
Мельине, Черногория
от
$299,691
Жилой комплекс Жилой комплекс Nexus
Жилой комплекс Жилой комплекс Nexus
Жилой комплекс Жилой комплекс Nexus
Жилой комплекс Жилой комплекс Nexus
Жилой комплекс Жилой комплекс Nexus
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс Nexus
Жилой комплекс Жилой комплекс Nexus
Кавач, Черногория
от
$104,144
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Жилой комплекс Minder Nexus — современный стиль жизни в живописном Каваче Представляем вашему вниманию новый жилой проект премиум-класса Minder Nexus, расположенный в одном из самых перспективных районов Черногории — Каваче. Этот уютный уголок природы находится всего в нескольких минутах …
Агентство
MD Realty
Жилой комплекс Омния Хилс
Жилой комплекс Омния Хилс
Жилой комплекс Омния Хилс
Жилой комплекс Омния Хилс
Жилой комплекс Омния Хилс
Показать все Жилой комплекс Омния Хилс
Жилой комплекс Омния Хилс
Rijeka Rezevici, Черногория
от
$232,775
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Onia Hills Resort & Residences предлагает впечатляющий выбор полностью меблированных резиденций: 55 однокомнатных и 10 двухкомнатных площадью от 63 до 92 квадратных метров. Каждое жилье сочетает в себе индивидуальный дизайн, высококачественные материалы и превосходную отделку, при этом остав…
Агентство
MD Realty
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$165,244
Prodaje se moderan dvosoban stan površine 64,40m², smješten na atraktivnoj lokaciji Starog aerodroma u Podgorici. Stan se nalazi u stambenoj zgradi u izgradnji, sa planiranim završetkom radova do kraja 2025. godine. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa trpezarijom, odvojena kuhinja, d…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
