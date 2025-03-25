  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Тиват
  4. Жилой квартал Stan 67 m² na Prodaju – Tivat

Жилой квартал Stan 67 m² na Prodaju – Tivat

Тиват, Черногория
от
$248,806
;
4
ID: 28760
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

О комплексе

Prodaje se stan površine 67.24 m2, po strukturi dvosoban, u mirnom naselju u Tivtu, svega pola kilometra od obale. Stan se nalazi na četvrtom spratu, koji je i poslednji i ima pogled na more. Postoji mogućnost kupovine garažnog parking mjesta, kao i parking mjesta ispred zgrade. Aerodrom Tivat se nalazi na 2 km od objekta, dok je Porto Montenegro udaljen 3 km.

Местонахождение на карте

Тиват, Черногория
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

