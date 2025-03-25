  1. Realting.com
Жилой квартал Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Подгорица, Черногория
$97,997
ID: 28220
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Prodaje se garsonjera površine 30 m² na Zabjelu, u zgradi Venture. Nalazi se na petom spratu (nije posljednji), potpuno je opremljena i odmah useljiva. Zgrada posjeduje dva lifta, a parking prostor je ograđen rampom i namijenjen isključivo stanarima. Lokacija je odlična, sa svim potrebnim sadržajima u blizini. Cijena: 83.500 €.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Жилой квартал Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$97,997
