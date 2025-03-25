Жилой комплекс у моря в Тивате.
Современный жилой комплекс премиум-класса с видом на море и прямым доступом к пляжу. Это элитное предложение в самом живописном районе города Тиват. Стильная архитектура, потрясающие виды на Адриатику, премиальная отделка и отличное расположение делают этот проект уникальным по сочетанию цены и качества.
Из каждой квартиры комплекса открывается вид на море, а удобное расположение обеспечивает доступ ко всей инфраструктуре Тивата — ресторанам, пляжам, магазинам и набережной PortoMontenegro. Международный аэропорт находится всего в 5 минутах езды.
Преимущества комплекса:
• Расположение у моря рядом с сосновым лесом
• Панорамный вид на море из каждой квартиры
• Бассейн, спортивная и детская площадки
• Обустроенная зона отдыха в сосновом лесу
• Собственная консьерж-служба
• Закрытая территория
• Прямой выход на пляж с территории комплекса
• Пешая доступность до PortoMontenegroи аэропорта
• Возможность сдачи в аренду с окупаемостью до 10 лет
• Современные планировки и отделка "под ключ"
• Управляющая компания.
Материалы отделки и оборудование:
• Натуральный камень на фасадах и в зонах общего пользования
• Панорамные окна
• Климатическое оборудование и сантехника от премиальных брендов.