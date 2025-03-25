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Жилой комплекс у моря в Тивате

Тиват, Черногория
от
$131,246
;
8
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ID: 26970
ID новостройки на Realting
In CRM: 25915
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Дата обновления: 15.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

О комплексе

Жилой комплекс у моря в Тивате.

Современный жилой комплекс премиум-класса с видом на море и прямым доступом к пляжу. Это элитное предложение в самом живописном районе города Тиват. Стильная архитектура, потрясающие виды на Адриатику, премиальная отделка и отличное расположение делают этот проект уникальным по сочетанию цены и качества.

Из каждой квартиры комплекса открывается вид на море, а удобное расположение обеспечивает доступ ко всей инфраструктуре Тивата — ресторанам, пляжам, магазинам и набережной PortoMontenegro. Международный аэропорт находится всего в 5 минутах езды.

Преимущества комплекса:
• Расположение у моря рядом с сосновым лесом
• Панорамный вид на море из каждой квартиры
• Бассейн, спортивная и детская площадки
• Обустроенная зона отдыха в сосновом лесу
• Собственная консьерж-служба
• Закрытая территория
• Прямой выход на пляж с территории комплекса
• Пешая доступность до PortoMontenegroи аэропорта
• Возможность сдачи в аренду с окупаемостью до 10 лет
• Современные планировки и отделка "под ключ"
• Управляющая компания.

Материалы отделки и оборудование:
• Натуральный камень на фасадах и в зонах общего пользования
• Панорамные окна
• Климатическое оборудование и сантехника от премиальных брендов.

Местонахождение на карте

Тиват, Черногория

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Жилой комплекс у моря в Тивате
Тиват, Черногория
от
$131,246
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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