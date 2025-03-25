  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Будва
  4. Жилой квартал Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva

Жилой квартал Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva

Будва, Черногория
от
$217,118
;
9
Оставить заявку
ID: 28540
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Город
    Будва

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Na prodaju dvosoban stan u Budvi! Stan se nalazi na trecem spratu zgrade koja posjeduje lift! Stan posjeduje dvije terase i dva kupatila!  

Местонахождение на карте

Будва, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$939
Жилой комплекс Новый дом с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи
Бечичи, Черногория
от
$199,721
Жилой комплекс (новый дом) в районе Бабин До в Будве
Будва, Черногория
от
$160,238
Жилой квартал City Kvart, Garsonjera, Prodaja
Подгорица, Черногория
от
$63,375
Жилой комплекс Новый эксклюзивный проект на 1 линии в Которском заливе
Рисан, Черногория
от
$450,110
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva
Будва, Черногория
от
$217,118
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Бар, Черногория
от
$182,422
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Площадь 52–82 м²
2 объекта недвижимости 2
Удобства: Эти эксклюзивные апартаменты задают новый стандарт роскошной жизни в самом желанном месте города. Апартаменты представляют собой идеальный синтез превосходного стиля и функциональности. Жилой комплекс расположен всего в 450 метрах от пляжа, что обеспечивает вам непреодолимую близо…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
52.0
183,083
Квартира 2 комнаты
82.0
279,319
Агентство
GATE Realty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Будва, Черногория
от
$89,990
Год сдачи 2027
Количество этажей 9
В Будве, в районе Дубовица Люкс, стартовал новый жилой проект, который объединяет высокий уровень комфорта и отличное расположение — всего в шаговой доступности находятся университет и современный торговый центр Mega Mall. Комплекс рассчитан на 38 квартир различных типов: от уютных студий…
Агентство
MD Realty
Оставить заявку
Жилой комплекс Эксклюзивный проект премиум-класса в Будванской Ривьере
Жилой комплекс Эксклюзивный проект премиум-класса в Будванской Ривьере
Жилой комплекс Эксклюзивный проект премиум-класса в Будванской Ривьере
Жилой комплекс Эксклюзивный проект премиум-класса в Будванской Ривьере
Жилой комплекс Эксклюзивный проект премиум-класса в Будванской Ривьере
Показать все Жилой комплекс Эксклюзивный проект премиум-класса в Будванской Ривьере
Жилой комплекс Эксклюзивный проект премиум-класса в Будванской Ривьере
Katun Rezevici, Черногория
от
$374,768
Количество этажей 3
Площадь 64–90 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый эксклюзивный проект премиум-класса на Будванской Ривьере в поселке Режевичи.   Идеальная локация для инвестиций и жизни. Проект расположен в одном из самых престижных районов Будванской Ривьеры, предлагая уникальное сочетание природной красоты, уединения и развитой инфраструктуры…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
64.0
393,471
Квартира 2 комнаты
90.0
540,304
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации