Жилой квартал Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

  Черногория
  Подгорица
  Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$822
9
ID: 28513
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  Страна
    Черногория
  Район
    Община Подгорица
  Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se luksuzno namješten jednosoban komforan stan od 55m2.Stan je u potpunosti nov neuseljavan.Nalazi se na trecem spratu zgrade koja posjeduje lift.Izdaje se na duži vremenski period.Stan se nalazi na odličnoj lokaciji kod Vezirovog mosta u Zagoriču.Obezbijedjeno parking mjesto ispred zgrade.Mogucnost zakupa garažnog mjesta!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
