Жилой квартал Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor

Доброта, Черногория
от
$938,889
9
ID: 28555
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Котор
  • Город
    Доброта

О комплексе

Prodaje se nevjerovatan i jedinstven Penthouse u Kotoru sa panoramskim trajnim pogledom na more! Jedan od dva jedinstvena Penthausa sa svojim privatnim bazenom na krovu i jos mnogo pojedinosti koje daje ova projekat! Stan ukupne kvadrature 82m2 l, prodaje se potpuno namjesten kao na slikama! Posjeduje svoju privatnu krovnu terasu sa bazenom kao i terasu sa tusem pored bazena. 

Местонахождение на карте

Доброта, Черногория
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Роскошный комплекс на 1 линии в Рафаиловичи
Рафаиловичи, Черногория
от
$494,647
Жилой комплекс
Херцег-Нови, Черногория
от
$124,986
Жилой квартал Stan 178 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,878
Жилой квартал Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$352
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Доброта, Черногория
от
$938,889
Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичи
Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичи
Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичи
Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичи
Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичи
Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичи
Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичи
Радановичи, Черногория
от
$98,171
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 48–66 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилой комплекс в Радановичи. Жилой комплекс расположен в спокойной и безопасной зелёной зоне и состоит из 72 апартаментов различного типа: студии, квартиры с одной или двумя спальнями. Расположение сочетает близость к ключевым объектам (школы, магазины) и транспортной сети региона с уеди…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
48.0 – 51.0
166,213 – 171,776
Квартира 2 комнаты
66.0
221,827
Агентство
VALUE.ONE
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Многоквартирный жилой дом VUELO SOBRE BECICI
Многоквартирный жилой дом VUELO SOBRE BECICI
Многоквартирный жилой дом VUELO SOBRE BECICI
Многоквартирный жилой дом VUELO SOBRE BECICI
Многоквартирный жилой дом VUELO SOBRE BECICI
Многоквартирный жилой дом VUELO SOBRE BECICI
Многоквартирный жилой дом VUELO SOBRE BECICI
Boreti, Черногория
от
$164,636
Комплекс VUELO SOBRE BECICI (в переводе с испанского "полет над Бечичи")  расположен на склоне холма Будванской ривьеры, в Бечичи в живописном экологически чистом месте, с уникальным  городским ландшафтом. Удаленность от городского шума, а также обилие  растительности создаёт атмосферу д…
Агентство
Montenegro Intel city
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Тиват, Черногория
от
$138,453
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Площадь 51–69 м²
4 объекта недвижимости 4
Удобства: За полным прайс-листом обращайтесь к нашим менеджерам. ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПРЕМИАЛЬНОГО КЛАССА состоит из 18 домов с подземным паркингом. 94 парковочных места в подземном паркинге, 1 этаж коммерческих помещений. Закрытая территория, охрана, видеонаблюдение, лифты. На территории компле…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
51.0 – 69.0
197,906 – 267,967
Агентство
GATE Realty
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации