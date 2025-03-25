  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  Жилой квартал Stan 33 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica

Жилой квартал Stan 33 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$528
;
7
ID: 28450
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se luksuzno opremljena garsonjera u Central Pointu!Garsonjera ne posjeduje balkon!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

