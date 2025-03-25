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Жилой комплекс с бассейном в поселке Кумбор

Кумбор, Черногория
от
$142,874
02.07.2025
$142,383
01.07.2025
$128,262
;
13
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ID: 26592
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Херцег-Нови
  • Деревня
    Кумбор

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Новый современный жилой комплекс в живописном поселке Кумбор, всего в 6 км от города Херцег-Нови. Расстояние до моря всего 300 м., до роскошного резорта Portonovi-800 м.

Преимущества данного предложения:
- великолепные морские виды – из каждой квартиры открываются захватывающие панорамы Адриатики;
- имеются апартаменты с собственными двориками;
- большой выбор квартир – апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями; 
- просторные террасы – наслаждайтесь свежим морским бризом в любое время;
- рядом вся городская инфраструктура.

Инфраструктура комплекса включает в себя:
- самый большой бассейн в этой зоне, площадью 200 м2; 
- детская площадка;
- зона для барбекю;
- современный спортзал для активного образа жизни.

Идеальное расположение.
Херцег-Нови отличается красивыми видами, красивой набережной протяженностью более 7 км, множеством пляжей, кафе, ресторанов, имеет красивый старый город. В самом поселке Кумбор находится проект PORTONOVI, в состав которого входит отель One&Only с инфраструктурой уровня 5 звезд+ для роскошного отдыха, включая марину, пляжи, рестораны, магазины, бассейн, SPA, фитнес-центр и многое другое.

Возможна рассрочка платежа.
Срок завершения строительства-декабрь 2026 г.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 43.2
Цена за м², USD 4,424
Цена квартиры, USD 190,540
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 76.0
Цена за м², USD 4,659
Цена квартиры, USD 352,898

Местонахождение на карте

Кумбор, Черногория

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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