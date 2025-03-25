Жилой комплекс с бассейном в поселке Кумбор

Новый современный жилой комплекс в живописном поселке Кумбор, всего в 6 км от города Херцег-Нови. Расстояние до моря всего 300 м., до роскошного резорта Portonovi-800 м.

Преимущества данного предложения:

- великолепные морские виды – из каждой квартиры открываются захватывающие панорамы Адриатики;

- имеются апартаменты с собственными двориками;

- большой выбор квартир – апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями;

- просторные террасы – наслаждайтесь свежим морским бризом в любое время;

- рядом вся городская инфраструктура.

Инфраструктура комплекса включает в себя:

- самый большой бассейн в этой зоне, площадью 200 м2;

- детская площадка;

- зона для барбекю;

- современный спортзал для активного образа жизни.

Идеальное расположение.

Херцег-Нови отличается красивыми видами, красивой набережной протяженностью более 7 км, множеством пляжей, кафе, ресторанов, имеет красивый старый город. В самом поселке Кумбор находится проект PORTONOVI, в состав которого входит отель One&Only с инфраструктурой уровня 5 звезд+ для роскошного отдыха, включая марину, пляжи, рестораны, магазины, бассейн, SPA, фитнес-центр и многое другое.

Возможна рассрочка платежа.

Срок завершения строительства-декабрь 2026 г.