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Квартиры с видом на горы в Lustica, Черногория

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Lustica, Черногория
Квартира 2 комнаты
Lustica, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Продажа. Апартаменты на Lustica Bay, район Centrale. Предлагаем на продажу апартамент с о…
$403,375
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 комната в Lustica, Черногория
Квартира 1 комната
Lustica, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Предлагаем на продажу апартамент-студию площадью 42 кв метра комплексе Lustica Centrale. Ква…
$392,170
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Lustica, Черногория
Квартира 3 комнаты
Lustica, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Предлагаем на продажу апартамент с двумя спальнями площадью 86 кв метров в современном компл…
$642,039
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Realting.com
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Параметры недвижимости в Lustica, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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