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Квартиры с бассейном в Lustica, Черногория

однокомнатные
12
двухкомнатные
14
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2 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Lustica, Черногория
Квартира 4 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Херцег Нови, район Жанице. Трёх этажная вилла с бассейном, с четырьмя спальнями Площадь 240…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Lustica, Черногория
Квартира 2 комнаты
Lustica, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 3
ID-1607 Элитные апартаменты в эксклюзивном поселке на полуострове Луштица - от 564 000 € …
$610,592
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
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Параметры недвижимости в Lustica, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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