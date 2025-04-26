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Квартиры с гаражом в Lustica, Черногория

однокомнатные
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двухкомнатные
14
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Lustica, Черногория
Квартира 3 комнаты
Lustica, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/2
Botanika 3 Bedroom apartment at The Peaks, Luštica Bay: The exclusive neighbourhood not only…
$1,01 млн
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Параметры недвижимости в Lustica, Черногория

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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