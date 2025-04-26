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Квартиры с террасой в Lustica, Черногория

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9 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Lustica, Черногория
Квартира 1 спальня
Lustica, Черногория
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Полуостров Луштица, район Радовичи. Новые квартиры от Застройщика Дом построен в 2024 году …
$150,373
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Квартира 6 спален в Lustica, Черногория
Квартира 6 спален
Lustica, Черногория
Количество спален 6
Площадь 300 м²
Описание Тиватская ривьера, полуостров Луштица. Трёх этажный дом с бассейном Расстояние до м…
$310,291
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Квартира 2 спальни в Lustica, Черногория
Квартира 2 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 2
Площадь 56 м²
Полуостров Луштица, район Радовичи. Новые квартиры от Застройщика Дом построен в 2024 году …
$160,921
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Квартира 1 спальня в Lustica, Черногория
Квартира 1 спальня
Lustica, Черногория
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Полуостров Луштица, район Радовичи. Новые квартиры от Застройщика Дом построен в 2024 году …
$130,188
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Квартира 4 спальни в Lustica, Черногория
Квартира 4 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Херцег Нови, район Жанице. Трёх этажная вилла с бассейном, с четырьмя спальнями Площадь 240…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Lustica, Черногория
Квартира 2 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Описание Полуостров Луштица, район Джурашевичи, новые таунхаусы с двумя спальнями в удобном …
$259,515
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Квартира 2 комнаты в Lustica, Черногория
Квартира 2 комнаты
Lustica, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 3
ID-1607 Элитные апартаменты в эксклюзивном поселке на полуострове Луштица - от 564 000 € …
$610,592
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Квартира 3 спальни в Lustica, Черногория
Квартира 3 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Полуостров Луштица, район Радовичи. Новые квартиры от Застройщика Дом построен в 2024 году …
$261,308
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Квартира 2 спальни в Lustica, Черногория
Квартира 2 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Полуостров Луштица, район Радовичи. Новые квартиры от Застройщика Дом построен в 2024 году …
$192,525
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Параметры недвижимости в Lustica, Черногория

с гаражом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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