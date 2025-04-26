Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Lustica
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Lustica, Черногория

однокомнатные
12
двухкомнатные
14
Квартира Удалить
Очистить
14 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Lustica, Черногория
Квартира 2 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Откройте для себя The Peaks — сердце первого гольф-сообщества Черногории. Место, где вы може…
$794,511
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 спальня в Lustica, Черногория
Квартира 1 спальня
Lustica, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Прибрежный квартал Луштицы Бей Marina Village представляет свою финальную коллекцию недвижим…
$573,337
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 спальни в Lustica, Черногория
Квартира 2 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Жилой комплекс, построенный с использованием местного камня и с характерными для этого регио…
$942,140
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 спальня в Lustica, Черногория
Квартира 1 спальня
Lustica, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Если вы ищете новый дом на Средиземноморье, сочетающий преимущества первого класса и захваты…
$545,421
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 спальня в Lustica, Черногория
Квартира 1 спальня
Lustica, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Роскошная квартира с 1-й спальней на последнем этаже в IRIS-8 в Марина Вилледж в Lustica Bay…
$858,931
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 спальня в Lustica, Черногория
Квартира 1 спальня
Lustica, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Квартира в комплексе премиум класса на первой линии в комплексе Луштица  Бэй. Прекрасный вид…
$384,202
Оставить заявку
Квартира 6 спален в Lustica, Черногория
Квартира 6 спален
Lustica, Черногория
Количество спален 6
Площадь 300 м²
Описание Тиватская ривьера, полуостров Луштица. Трёх этажный дом с бассейном Расстояние до м…
$310,291
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Lustica, Черногория
Квартира 1 спальня
Lustica, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Единственная и неповторимая квартира в стиле Версаче с роскошным интерьером и произведениями…
$429,466
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Квартира 4 спальни в Lustica, Черногория
Квартира 4 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Херцег Нови, район Жанице. Трёх этажная вилла с бассейном, с четырьмя спальнями Площадь 240…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Lustica, Черногория
Квартира 2 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Описание Полуостров Луштица, район Джурашевичи, новые таунхаусы с двумя спальнями в удобном …
$259,515
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Lustica, Черногория
Квартира 3 комнаты
Lustica, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/2
Botanika 3 Bedroom apartment at The Peaks, Luštica Bay: The exclusive neighbourhood not only…
$1,01 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Lustica, Черногория
Квартира 2 комнаты
Lustica, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 3
ID-1607 Элитные апартаменты в эксклюзивном поселке на полуострове Луштица - от 564 000 € …
$610,592
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Квартира 1 спальня в Lustica, Черногория
Квартира 1 спальня
Lustica, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Квартира в элитном комплексе Луштица Бэй, во втором ряду от моря. В квартире есть просторная…
$441,313
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Lustica, Черногория
Квартира 3 комнаты
Lustica, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
A5-240. Two bedroom apartment in Lustica BayFor sale two-bedroom apartment 116m2: 2 bedrooms…
$838,067
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski

Параметры недвижимости в Lustica, Черногория

с гаражом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти