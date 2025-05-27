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Долгосрочная аренда недвижимости в Общине Котор, Черногория

Доброта
7
Lastva Grbaljska
5
Радановичи
6
Krimovice
4
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36 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Котор, Черногория
Дом 4 комнаты
Котор, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 300 м²
ЛЕТНЯЯ АРЕНДА ПОСУТОЧНО​​​​​​​Структура виллы:4 спальни, 5 санузла, кухня - гостиная, БАССЕЙ…
$684
в месяц
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Квартира в Радановичи, Черногория
Квартира
Радановичи, Черногория
Этаж 3
В самом сердце черногорского побережья, между Будвой и Тиватом, расположен современный жилой…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Эксклюзивная вилла в Лютойе, муниципалитет Котор, первая линия от моря - Вместимость до 22 ч…
Цена по запросу
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 4 комнаты в Загора, Черногория
Дом 4 комнаты
Загора, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Аренда Кримовица № 837. Сдается на круглый год Вилла с 3 спальнями с бассейном, 2 ванными ко…
$2,827
в месяц
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Квартира в Dub, Черногория
Квартира
Dub, Черногория
Этаж 2
В живописной части Черногории, в районе Кавач, строится эксклюзивный жилой комплекс, объедин…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
Дом 6 комнат в Доброта, Черногория
Дом 6 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Площадь дома: 150м2Спальни: 3Ванные комнаты: 3 + 1ПарковкаОчаровательный полуотдельный камен…
Цена по запросу
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Квартира в Lastva Grbaljska, Черногория
Квартира
Lastva Grbaljska, Черногория
Этаж 4
Предлагаем современные апартаменты в Ластве Грбалской, расположенные в новом доме с всего во…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Lastva Grbaljska, Черногория
Квартира 1 спальня
Lastva Grbaljska, Черногория
Количество спален 1
Площадь 1 976 м²
Этаж 1
Сдаем в аренду на длительный период зал, который будет построен в соответствии с потребностя…
Цена по запросу
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира в Радановичи, Черногория
Квартира
Радановичи, Черногория
Этаж 3
Представляем вам современные квартиры в новом комплексе в Радановичах. Всего в 2 км от пляжа…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 3
Для долгосрочной аренды предлагается совершенно новая, роскошная двухкомнатная квартира в До…
$1,710
в месяц
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CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
Квартира в Доброта, Черногория
Квартира
Доброта, Черногория
Этаж 3
Новый жилой комплекс в Доброте, Котор расположен всего в 500 метрах от моря. В настоящее вре…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
Дом 3 спальни в Доброта, Черногория
Дом 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Сдается дом 120 м2 на участке 479 м2 с видом на море в Доброте, Котор.Дом состоит из одного …
$2,849
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира в Радановичи, Черногория
Квартира
Радановичи, Черногория
Этаж 3
Этот новый жилой комплекс в Радановичах, расположенный между Будвой и Тиватом, сочетает в се…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Квартира в Доброта, Черногория
Квартира
Доброта, Черногория
Этаж 5
Окунитесь в роскошную жизнь в новом комплексе, расположенном в Доброте, Котор. Всего в пяти …
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
Дом 4 спальни в Krimovice, Черногория
Дом 4 спальни
Krimovice, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Идентификатор 0308📍Вилла в аренду, класса LUXURY PREMIUM, Крымовица📃Инфраструктура вилл:гим-…
$5,676
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Office space 36m2 in Dobrota-Kotor, for long term rent в Доброта, Черногория
Office space 36m2 in Dobrota-Kotor, for long term rent
Доброта, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Office / Business space in Dobrota - Kotor, 800€/month The business space located in D…
$861
в месяц
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Квартира 2 спальни в Krimovice, Черногория
Квартира 2 спальни
Krimovice, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1
Сдается современная двухкомнатная квартира на первом этаже дома в тихом районе Кримовица, Бу…
$1,135
в месяц
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CRASSULA Estate
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Вилла 4 спальни в Krimovice, Черногория
Вилла 4 спальни
Krimovice, Черногория
Количество спален 4
Площадь 450 м²
54#700 Аренда виллы класса ЛЮКС ПРЕМИУМ, Кримовица Инфраструктура виллы: -тренажерный з…
$5,276
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Дом 2 спальни в Lastva Grbaljska, Черногория
Дом 2 спальни
Lastva Grbaljska, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Сдается дом с большим участком в красивой нетронутой природе Главатски Кучице, муниципалитет…
$1,710
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Инвестиционная 600 м² в Радановичи, Черногория
Инвестиционная 600 м²
Радановичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 600 м²
Недвижимость, ЧерногорияСдается в аренду коммерческое помещение площадью 600м² в абсолютно н…
$10,257
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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KAV018 Villa in Kavač, Tivat - for Long Term Rent в Кавач, Черногория
KAV018 Villa in Kavač, Tivat - for Long Term Rent
Кавач, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
KAV018 Luxury 3 bedroom and 4 bathrooms Villa with, pool and magnificent views over Tivat…
$3,256
в месяц
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Квартира в Котор, Черногория
Квартира
Котор, Черногория
Этаж 2
В живописном районе Муо, всего в 250 метрах от моря, расположен новый жилой комплекс – идеал…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Квартира в Братешичи, Черногория
Квартира
Братешичи, Черногория
Этаж 3
В сердце тихого района Ластва Грбальска находится современный жилой комплекс, предлагающий и…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Квартира 1 спальня в Lastva Grbaljska, Черногория
Квартира 1 спальня
Lastva Grbaljska, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1
Представляем вам этот очаровательный двухуровневый дом, расположенный в идиллической обстано…
$448
в месяц
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CRASSULA Estate
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Квартира в Рисан, Черногория
Квартира
Рисан, Черногория
Этаж 3
Расположенный в самом сердце Боки-Которской, в спокойной и природной обстановке, наш новый ж…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Квартира 4 спальни в Krimovice, Черногория
Квартира 4 спальни
Krimovice, Черногория
Количество спален 4
Площадь 450 м²
id 0308 📍villa for Ald, Luxury Premium Class, Krimovica 📃villa Infrastructure: -gym …
$94,187
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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KAV020 Luxury 3 bedrooms apartment with pool and parking, in Kavač-Tivat, for long term rent в Skaljari, Черногория
KAV020 Luxury 3 bedrooms apartment with pool and parking, in Kavač-Tivat, for long term rent
Skaljari, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
KAV020 Luxury 3 bedrooms 2 bathrooms Ground-Floor condo with swimming pool FOR LONG TE…
$1,960
в месяц
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2
Окунитесь в уют и удобство с однокомнатной квартирой, уютно расположенной в Доброте, Котор. …
$969
в месяц
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CRASSULA Estate
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Дом 2 спальни в Lastva Grbaljska, Черногория
Дом 2 спальни
Lastva Grbaljska, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость, Черногория, ЛастваСдается меблированный дом апартаментного типа в районе Ластв…
$1,710
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 5 комнат в Радановичи, Черногория
Дом 5 комнат
Радановичи, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Аренда Радовичи №2273. Дом разделенный на две части в Радовичи со своим двором, можно с живо…
$1,076
в месяц
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Типы недвижимости в Общине Котор

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с садом
с видом на море
с бассейном