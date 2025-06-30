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Долгосрочная аренда недвижимости в Которе, Черногория

2 объекта найдено
Земельные участки 1 спальня в Котор, Черногория
Земельные участки 1 спальня
Котор, Черногория
Количество спален 1
Площадь 398 м²
Этаж 1
Недвижимость ЧерногорииСдается в аренду участок площадью 1.116 м² с коммерческим ангаром (бр…
$4,688
в месяц
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 4 комнаты в Котор, Черногория
Дом 4 комнаты
Котор, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 300 м²
ЛЕТНЯЯ АРЕНДА ПОСУТОЧНОСтруктура виллы:4 спальни, 5 санузла, кухня - гостиная, БАССЕЙН,  БАН…
$698
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Realting.com
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