Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Общине Котор, Черногория

Сдаётся в аренду действующий бизнес (ресторан и 8 апартаментов), первая линия моря, Котор, Доброта в Доброта, Черногория
Сдаётся в аренду действующий бизнес (ресторан и 8 апартаментов), первая линия моря, Котор, Доброта
Доброта, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Объект включает 8 апартаментов — 4 однокомнатные квартиры и 4 студии. Все полностью меблиров…
Цена по запросу
Агентство
Horizon Real Estate
Языки общения
English
Ресторан, кафе 230 м² в Пераст, Черногория
Ресторан, кафе 230 м²
Пераст, Черногория
Количество спален 1
Площадь 230 м²
Ресторан для аренды в отличном месте в сердце ПерастаПолностью оборудованный ресторан доступ…
$8,926
в месяц
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
🏢 Складское / Хранительное помещение в аренду – шоссе Будва-Тиват в Lastva Grbaljska, Черногория
🏢 Складское / Хранительное помещение в аренду – шоссе Будва-Тиват
Lastva Grbaljska, Черногория
Площадь 250 м²
🏢 Складское / Хранительное помещение в аренду – шоссе Будва-Тиват Расположение: Главати –…
$20
в месяц
Office space 36m2 in Dobrota-Kotor, for long term rent в Доброта, Черногория
Office space 36m2 in Dobrota-Kotor, for long term rent
Доброта, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Office / Business space in Dobrota - Kotor, 800€/month The business space located in D…
$861
в месяц
