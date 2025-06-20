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Долгосрочная аренда недвижимости в Доброте, Черногория

квартиры
4
7 объектов найдено
Дом 3 спальни в Доброта, Черногория
Дом 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Сдается дом 120 м2 на участке 479 м2 с видом на море в Доброте, Котор.Дом состоит из одного …
$2,881
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира в Доброта, Черногория
Квартира
Доброта, Черногория
Этаж 5
Окунитесь в роскошную жизнь в новом комплексе, расположенном в Доброте, Котор. Всего в пяти …
Цена по запросу
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Агентство
CRASSULA Estate
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Квартира в Доброта, Черногория
Квартира
Доброта, Черногория
Этаж 3
Новый жилой комплекс в Доброте, Котор расположен всего в 500 метрах от моря. В настоящее вре…
Цена по запросу
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Агентство
CRASSULA Estate
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Дом 6 комнат в Доброта, Черногория
Дом 6 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Площадь дома: 150м2Спальни: 3Ванные комнаты: 3 + 1ПарковкаОчаровательный полуотдельный камен…
Цена по запросу
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2
Окунитесь в уют и удобство с однокомнатной квартирой, уютно расположенной в Доброте, Котор. …
$979
в месяц
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Агентство
CRASSULA Estate
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 3
Для долгосрочной аренды предлагается совершенно новая, роскошная двухкомнатная квартира в До…
$1,728
в месяц
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Агентство
CRASSULA Estate
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Office space 36m2 in Dobrota-Kotor, for long term rent в Доброта, Черногория
Office space 36m2 in Dobrota-Kotor, for long term rent
Доброта, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Office / Business space in Dobrota - Kotor, 800€/month The business space located in D…
$861
в месяц
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