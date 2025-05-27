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Долгосрочная аренда домов в Общине Котор, Черногория

виллы
3
12 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Котор, Черногория
Дом 4 комнаты
Котор, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 300 м²
ЛЕТНЯЯ АРЕНДА ПОСУТОЧНО​​​​​​​Структура виллы:4 спальни, 5 санузла, кухня - гостиная, БАССЕЙ…
$684
в месяц
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GATE Realty
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Эксклюзивная вилла в Лютойе, муниципалитет Котор, первая линия от моря - Вместимость до 22 ч…
Цена по запросу
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 4 комнаты в Загора, Черногория
Дом 4 комнаты
Загора, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Аренда Кримовица № 837. Сдается на круглый год Вилла с 3 спальнями с бассейном, 2 ванными ко…
$2,827
в месяц
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Дом 6 комнат в Доброта, Черногория
Дом 6 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Площадь дома: 150м2Спальни: 3Ванные комнаты: 3 + 1ПарковкаОчаровательный полуотдельный камен…
Цена по запросу
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Дом 3 спальни в Доброта, Черногория
Дом 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Сдается дом 120 м2 на участке 479 м2 с видом на море в Доброте, Котор.Дом состоит из одного …
$2,849
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 4 спальни в Krimovice, Черногория
Дом 4 спальни
Krimovice, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Идентификатор 0308📍Вилла в аренду, класса LUXURY PREMIUM, Крымовица📃Инфраструктура вилл:гим-…
$5,676
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Вилла 4 спальни в Krimovice, Черногория
Вилла 4 спальни
Krimovice, Черногория
Количество спален 4
Площадь 450 м²
54#700 Аренда виллы класса ЛЮКС ПРЕМИУМ, Кримовица Инфраструктура виллы: -тренажерный з…
$5,276
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Дом 2 спальни в Lastva Grbaljska, Черногория
Дом 2 спальни
Lastva Grbaljska, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Сдается дом с большим участком в красивой нетронутой природе Главатски Кучице, муниципалитет…
$1,710
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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KAV018 Villa in Kavač, Tivat - for Long Term Rent в Кавач, Черногория
KAV018 Villa in Kavač, Tivat - for Long Term Rent
Кавач, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
KAV018 Luxury 3 bedroom and 4 bathrooms Villa with, pool and magnificent views over Tivat…
$3,256
в месяц
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Дом 2 спальни в Lastva Grbaljska, Черногория
Дом 2 спальни
Lastva Grbaljska, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость, Черногория, ЛастваСдается меблированный дом апартаментного типа в районе Ластв…
$1,710
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 5 комнат в Радановичи, Черногория
Дом 5 комнат
Радановичи, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Аренда Радовичи №2273. Дом разделенный на две части в Радовичи со своим двором, можно с живо…
$1,076
в месяц
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Дом 3 комнаты в Пераст, Черногория
Дом 3 комнаты
Пераст, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Площадь: 100 м2Спальни: 2Ванные комнаты: 2 2ПарковкаМеблированный семейный дом площадью 100 …
Цена по запросу
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с садом
с видом на море
с бассейном