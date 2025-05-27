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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Общине Котор, Черногория

Доброта
4
Lastva Grbaljska
3
Радановичи
4
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21 объект найдено
Квартира в Радановичи, Черногория
Квартира
Радановичи, Черногория
Этаж 3
В самом сердце черногорского побережья, между Будвой и Тиватом, расположен современный жилой…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
Квартира в Dub, Черногория
Квартира
Dub, Черногория
Этаж 2
В живописной части Черногории, в районе Кавач, строится эксклюзивный жилой комплекс, объедин…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
Квартира в Lastva Grbaljska, Черногория
Квартира
Lastva Grbaljska, Черногория
Этаж 4
Предлагаем современные апартаменты в Ластве Грбалской, расположенные в новом доме с всего во…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Квартира 1 спальня в Lastva Grbaljska, Черногория
Квартира 1 спальня
Lastva Grbaljska, Черногория
Количество спален 1
Площадь 1 976 м²
Этаж 1
Сдаем в аренду на длительный период зал, который будет построен в соответствии с потребностя…
Цена по запросу
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира в Радановичи, Черногория
Квартира
Радановичи, Черногория
Этаж 3
Представляем вам современные квартиры в новом комплексе в Радановичах. Всего в 2 км от пляжа…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 3
Для долгосрочной аренды предлагается совершенно новая, роскошная двухкомнатная квартира в До…
$1,710
в месяц
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CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
Квартира в Доброта, Черногория
Квартира
Доброта, Черногория
Этаж 3
Новый жилой комплекс в Доброте, Котор расположен всего в 500 метрах от моря. В настоящее вре…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
Квартира в Радановичи, Черногория
Квартира
Радановичи, Черногория
Этаж 3
Этот новый жилой комплекс в Радановичах, расположенный между Будвой и Тиватом, сочетает в се…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
Квартира в Доброта, Черногория
Квартира
Доброта, Черногория
Этаж 5
Окунитесь в роскошную жизнь в новом комплексе, расположенном в Доброте, Котор. Всего в пяти …
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Квартира 2 спальни в Krimovice, Черногория
Квартира 2 спальни
Krimovice, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1
Сдается современная двухкомнатная квартира на первом этаже дома в тихом районе Кримовица, Бу…
$1,135
в месяц
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CRASSULA Estate
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Квартира в Котор, Черногория
Квартира
Котор, Черногория
Этаж 2
В живописном районе Муо, всего в 250 метрах от моря, расположен новый жилой комплекс – идеал…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Квартира в Братешичи, Черногория
Квартира
Братешичи, Черногория
Этаж 3
В сердце тихого района Ластва Грбальска находится современный жилой комплекс, предлагающий и…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Квартира 1 спальня в Lastva Grbaljska, Черногория
Квартира 1 спальня
Lastva Grbaljska, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1
Представляем вам этот очаровательный двухуровневый дом, расположенный в идиллической обстано…
$448
в месяц
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CRASSULA Estate
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Квартира в Рисан, Черногория
Квартира
Рисан, Черногория
Этаж 3
Расположенный в самом сердце Боки-Которской, в спокойной и природной обстановке, наш новый ж…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Квартира 4 спальни в Krimovice, Черногория
Квартира 4 спальни
Krimovice, Черногория
Количество спален 4
Площадь 450 м²
id 0308 📍villa for Ald, Luxury Premium Class, Krimovica 📃villa Infrastructure: -gym …
$94,187
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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KAV020 Luxury 3 bedrooms apartment with pool and parking, in Kavač-Tivat, for long term rent в Skaljari, Черногория
KAV020 Luxury 3 bedrooms apartment with pool and parking, in Kavač-Tivat, for long term rent
Skaljari, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
KAV020 Luxury 3 bedrooms 2 bathrooms Ground-Floor condo with swimming pool FOR LONG TE…
$1,960
в месяц
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2
Окунитесь в уют и удобство с однокомнатной квартирой, уютно расположенной в Доброте, Котор. …
$969
в месяц
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CRASSULA Estate
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Студия в Кавач, Черногория
Студия
Кавач, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Studio with pool, for long term rent! 550€/Month This modern and new studio apartment …
$599
в месяц
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DOB015 One bedroom apartment in Dobrota, Kotor for long term rent в Skaljari, Черногория
DOB015 One bedroom apartment in Dobrota, Kotor for long term rent
Skaljari, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
DOB015 One bedroom apartment in Dobrota, Kotor for long term rent Modern and spacious …
$702
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Кавач, Черногория
Квартира 2 комнаты
Кавач, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
For long term rent - One Bedroom Apartment In Kavac, with swimming pool and parking space. …
$824
в месяц
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Квартира в Шишичи, Черногория
Квартира
Шишичи, Черногория
Этаж 1
Представляем вашему вниманию современный жилой комплекс, расположенный в тихом районе города…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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