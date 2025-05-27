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Пентхаусы с бассейном в Общине Котор, Черногория

Доброта
11
Skaljari
4
Пентхаус Удалить
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3 объекта найдено
Пентхаус в Котор, Черногория
Пентхаус
Котор, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/3
Ощутите роскошную жизнь в Kotor BayView! Добро пожаловать в Kotor BayView, эксклюзивный н…
$211,865
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NLM Consultancy
Языки общения
English, Crnogorski
Пентхаус в Доброта, Черногория
Пентхаус
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 204 м²
Three-bedroom apartment, 204 m2, in a new residential complex in Dobrota, Kotor. The inte…
$911,752
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Пентхаус 4 комнаты в Рисан, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Рисан, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 288 м²
Этаж 3/3
Роскошный пентхаус с 3 спальнями с панорамным видом на море в новом эксклюзивном проекте на …
$2,62 млн
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VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
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Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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