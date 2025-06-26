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Пентхаусы с садом в Общине Котор, Черногория

Доброта
13
Skaljari
4
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2 объекта найдено
Пентхаус 5 комнат в Кавач, Черногория
Пентхаус 5 комнат
Кавач, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 3/3
$355,734
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Пентхаус 5 комнат в Котор, Черногория
Пентхаус 5 комнат
Котор, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 3/3
$355,734
Оставить заявку
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Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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