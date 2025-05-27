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Пентхаусы с гаражом в Общине Котор, Черногория

Доброта
11
Skaljari
4
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3 объекта найдено
Пентхаус 5 комнат в Доброта, Черногория
Пентхаус 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 408 м²
Этаж 5/5
Продается пентхаус с панорамным видом на Боко-Которский залив Продается пентхаус в новом к…
$522,730
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Пентхаус в Доброта, Черногория
Пентхаус
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 204 м²
Three-bedroom apartment, 204 m2, in a new residential complex in Dobrota, Kotor. The inte…
$911,752
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Пентхаус 3 комнаты в Skaljari, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Предлагаем вашему вниманию роскошный пентхаус в комплексе «Тиват Хейтс». Комплекс расположен…
$475,293
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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