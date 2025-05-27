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Пентхаусы с видом на горы в Общине Котор, Черногория

Доброта
11
Skaljari
4
Пентхаус Удалить
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6 объектов найдено
Пентхаус в Котор, Черногория
Пентхаус
Котор, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/3
Ощутите роскошную жизнь в Kotor BayView! Добро пожаловать в Kotor BayView, эксклюзивный н…
$211,865
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NLM Consultancy
Языки общения
English, Crnogorski
Пентхаус 5 комнат в Доброта, Черногория
Пентхаус 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 408 м²
Этаж 5/5
Продается пентхаус с панорамным видом на Боко-Которский залив Продается пентхаус в новом к…
$522,730
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Пентхаус 4 комнаты в Доброта, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Предлагаем Вашему вниманию новый уникальный пентхаус с тремя спальнями площадью 109 кв метро…
$488,762
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First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Skaljari, Черногория
Пентхаус
Skaljari, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 282 м²
Этаж 4/4
This is a very a spacious penthouse with a large terrace in a residential complex in the tow…
$892,544
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Пентхаус 3 комнаты в Доброта, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Представляем замечательную мансардную квартиру, расположенную в Доброте (Котор), в прекрасно…
$323,654
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус 3 комнаты в Skaljari, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Предлагаем вашему вниманию роскошный пентхаус в комплексе «Тиват Хейтс». Комплекс расположен…
$475,293
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski

Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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