Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Колашин
  4. Жилая
  5. Шале
  6. Вид на горы

Шале с видом на горы в Общине Колашин, Черногория

Колашин
20
5 объектов найдено
Шале 2 комнаты в Drpe, Черногория
Шале 2 комнаты
Drpe, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
From: €650,000 - Welcome to the epitome of luxury living in the heart of Montenegro’s breath…
$719,097
Оставить заявку
Шале 2 комнаты в Drpe, Черногория
Шале 2 комнаты
Drpe, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
1.5 Bedroom (with loft space) From: €350,000 - Welcome to the epitome of luxury living in th…
$387,206
Оставить заявку
Шале в Колашин, Черногория
Шале
Колашин, Черногория
Площадь 207 м²
ТРЁХУРОВНЕВЫЙ АПАРТАМЕНТ В КОЛАШИНЕ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА ОТ НАС. Продаётся трёхуровневы…
$1,00 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Шале в Колашин, Черногория
Шале
Колашин, Черногория
Площадь 127 м²
ДВУХУРОВНЕВЫЙ АПАРТАМЕНТ В КОЛАШИНЕ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА ОТ НАС. Продаётся двухуровневы…
$687,267
Оставить заявку
Шале в Колашин, Черногория
Шале
Колашин, Черногория
Площадь 73 м²
РОСКОШНЫЕ ШАЛЕ В КОЛАШИНЕ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА ОТ НАС. Продаётся Дуплекс-лофт в комплек…
$381,570
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Общине Колашин, Черногория

с гаражом
с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти