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Шале в Колашин, Черногория

Шале В архив
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5 объектов найдено
Шале со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Колашин, Черногория
Шале со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Колашин, Черногория
Площадь 207 м²
ТРЁХУРОВНЕВЫЙ АПАРТАМЕНТ В КОЛАШИНЕ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА ОТ НАС. Продаётся трёхуровневы…
€950,000
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Velesdar Real Estate
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Шале со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Колашин, Черногория
Шале со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Колашин, Черногория
Площадь 127 м²
ДВУХУРОВНЕВЫЙ АПАРТАМЕНТ В КОЛАШИНЕ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА ОТ НАС. Продаётся двухуровневы…
€650,000
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Шале со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Колашин, Черногория
Шале со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Колашин, Черногория
Площадь 73 м²
РОСКОШНЫЕ ШАЛЕ В КОЛАШИНЕ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА ОТ НАС. Продаётся Дуплекс-лофт в комплек…
€350,000
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Шале 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Колашин, Черногория
Шале 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Колашин, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
From: €650,000 - Welcome to the epitome of luxury living in the heart of Montenegro’s breath…
€650,000
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Шале 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Колашин, Черногория
Шале 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Колашин, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
1.5 Bedroom (with loft space) From: €350,000 - Welcome to the epitome of luxury living in th…
€350,000
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