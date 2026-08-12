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Шале в Колашине, Черногория

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9 объектов найдено
Шале 3 комнаты в Колашин, Черногория
Premium Premium
Шале 3 комнаты
Колашин, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Дом на продажу рядом с горнолыжным курортом! Всего 199.000€ за дом площадью 100 м² с участк…
$232,763
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Агентство
Mini Condos
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Шале в Колашин, Черногория
Шале
Колашин, Черногория
Kolasin, Mountain Retreat by Dukley 🏔 ID-300 Апартаменты в шале от 350 000€ 💶 🏙 Ком…
$412,404
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Шале 3 спальни в Колашин, Черногория
Шале 3 спальни
Колашин, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 535 м²
Kolasin Valleys, positioned in the scenic northern mountains of Montenegro, stands as a prem…
$5,25 млн
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Застройщик
Kolasin Valleys
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LDV InvestLDV Invest
Шале 6 спален в Колашин, Черногория
Шале 6 спален
Колашин, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 647 м²
Kolasin Valleys presents a unique opportunity with only 7 exclusive chalets that type, each …
$6,32 млн
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Застройщик
Kolasin Valleys
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Српски, Crnogorski
Шале 6 спален в Колашин, Черногория
Шале 6 спален
Колашин, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 647 м²
Kolasin Valleys предлагает уникальную возможность с 7 эксклюзивными шале, каждый из которых …
$6,32 млн
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Застройщик
Kolasin Valleys
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Српски, Crnogorski
Шале 5 спален в Колашин, Черногория
Шале 5 спален
Колашин, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 402 м²
Kolasin Valleys, positioned in the scenic northern mountains of Montenegro, stands as a prem…
$4,07 млн
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Застройщик
Kolasin Valleys
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Српски, Crnogorski
Шале 6 спален в Колашин, Черногория
Шале 6 спален
Колашин, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 647 м²
Kolasin Valleys offers luxurious chalets in Montenegro, each sold with a private land plot. …
$6,22 млн
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Застройщик
Kolasin Valleys
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Српски, Crnogorski
Шале 6 спален в Колашин, Черногория
Шале 6 спален
Колашин, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 647 м²
Kolasin Valleys представляет уникальную возможность с всего 7 эксклюзивными шале этого типа,…
$6,32 млн
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Застройщик
Kolasin Valleys
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Српски, Crnogorski
Шале 5 спален в Колашин, Черногория
Шале 5 спален
Колашин, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 647 м²
Kolasin Valleys offers luxurious chalets in Montenegro, each sold with a private land plot. …
$6,17 млн
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Застройщик
Kolasin Valleys
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Српски, Crnogorski
Realting.com
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