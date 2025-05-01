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Квартиры около гольф-клуба в Общине Херцег-Нови, Черногория

Херцег-Нови
172
Дженовичи
94
Биела
70
Баошичи
68
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8 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Дженовичи, Черногория
Квартира 4 комнаты
Дженовичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 4/5
Просторная квартира с 3 спальнями в новом жилом комплексе премиум –класса в ривьере Херцег-Н…
$727,151
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Квартира 3 комнаты в Дженовичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Дженовичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Новый жилой комплекс премиум –класса в ривьере Херцег-Нови в красивом городке Дженовичи. Из …
$534,625
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Квартира 3 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 3 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
Эксклюзивная квартира на 1 линии моря в лучшем районе Херцег-Нови - Савина. Квартира располо…
$1,30 млн
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Квартира 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 1/1
Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и теннисным кортом в пригороде Херцег-Нови. На терри…
$1,47 млн
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Квартира 2 комнаты в Кумбор, Черногория
Квартира 2 комнаты
Кумбор, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Апартаменты с 1 спальней (V1 B202)  в новом роскошном проекте PORTONOVI - яхтенном курорте в…
$772,757
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Квартира 3 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 3 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Апартаменты с 2 спальнями в новом комплексе премиум – класса над проектом Portonovi. Идеа…
$573,105
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Квартира 1 комната в Кумбор, Черногория
Квартира 1 комната
Кумбор, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Представляем Вашему вниманию апартаменты в новом комплексе в лучшей локации ривьеры Херцег-Н…
$415,967
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Квартира 4 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 4 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж 2/2
Новый комплекс вилл в современном стиле в окружении оливковой рощи в пригороде города Херцег…
$614,822
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Типы недвижимости в Общине Херцег-Нови

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Херцег-Нови, Черногория

с гаражом
с садом
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