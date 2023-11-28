Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Жилая
  4. Зеленика
  5. Квартиры

Квартиры в Зеленика, Черногория

однокомнатные
4
двухкомнатные
3
Квартира В архив
Очистить
9 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Зеленика, Черногория
Квартира 1 спальня
Зеленика, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
ID 863 Продается квартира с одной спальней в Зеленике, Херцег Нови.   Херцег Нови, райо…
€150,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни в Зеленика, Черногория
Квартира 2 спальни
Зеленика, Черногория
Количество спален 2
Площадь 63 м²
NUM 5392 Продается двухкомнатная квартира в Герцег-Нови, Зеленика. Квартира расположена в т…
€100,000
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Зеленика, Черногория
Квартира 1 комната
Зеленика, Черногория
Комнаты 1
Площадь 58 м²
Квартира в Зеленике рядом с морем, Херцег Нови - квартира площадью 58м2 - находится на вто…
€75,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Зеленика, Черногория
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Зеленика, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 2/4
A7-025. Просторная квартира в Зеленике, Герцег Новидля продажи квартира в Зеленики, Герцег Н…
€126,500
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Зеленика, Черногория
Квартира 1 спальня
Зеленика, Черногория
Количество спален 1
Площадь 52 м²
NUM 5197 2 квартиры на продажу в Герцег Нови, Зеленика. Квартиры имеют площадь 52 м2 и расп…
€120,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Зеленика, Черногория
Квартира 2 комнаты
Зеленика, Черногория
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Продается двуспальная квартира в Зеленике (Херцег-Нови). Общая площадь квартиры 70 кв.м. Пла…
€130,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Зеленика, Черногория
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Зеленика, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Из этих 2-комнатных апартаментов, расположенных в непосредственной близости от моря в Зелени…
€135,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Зеленика, Черногория
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Зеленика, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 4/4
A7-018. Квартира в австро-венгерском доме в Зеленики, Герцег Новина продажу в Зеленики, Герц…
€150,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с видом на море в Зеленика, Черногория
Квартира 1 спальня с видом на море
Зеленика, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
A2-164. Flats in ZelenikaApartment for sale in Zelenika, Herceg Novi riviera, Montenegro.The…
€104,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти