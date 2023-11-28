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Квартиры в Зеленика, Черногория
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Квартира 1 спальня
Зеленика, Черногория
2
1
2
ID 863 Продается квартира с одной спальней в Зеленике, Херцег Нови. Херцег Нови, райо…
€150,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни
Зеленика, Черногория
2
63 м²
NUM 5392 Продается двухкомнатная квартира в Герцег-Нови, Зеленика. Квартира расположена в т…
€100,000
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Квартира 1 комната
Зеленика, Черногория
1
58 м²
Квартира в Зеленике рядом с морем, Херцег Нови - квартира площадью 58м2 - находится на вто…
€75,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Зеленика, Черногория
3
1
73 м²
2/4
A7-025. Просторная квартира в Зеленике, Герцег Новидля продажи квартира в Зеленики, Герцег Н…
€126,500
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Квартира 1 спальня
Зеленика, Черногория
1
52 м²
NUM 5197 2 квартиры на продажу в Герцег Нови, Зеленика. Квартиры имеют площадь 52 м2 и расп…
€120,000
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Квартира 2 комнаты
Зеленика, Черногория
2
70 м²
Продается двуспальная квартира в Зеленике (Херцег-Нови). Общая площадь квартиры 70 кв.м. Пла…
€130,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Зеленика, Черногория
2
1
70 м²
1
Из этих 2-комнатных апартаментов, расположенных в непосредственной близости от моря в Зелени…
€135,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Зеленика, Черногория
2
1
49 м²
4/4
A7-018. Квартира в австро-венгерском доме в Зеленики, Герцег Новина продажу в Зеленики, Герц…
€150,000
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Квартира 1 спальня с видом на море
Зеленика, Черногория
1
1
60 м²
A2-164. Flats in ZelenikaApartment for sale in Zelenika, Herceg Novi riviera, Montenegro.The…
€104,000
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