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Многоуровневые квартиры в Общине Херцег-Нови, Черногория

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2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 6 спален в Херцег-Нови, Черногория
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Многоуровневые квартиры 6 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 334 м²
Апартаменты Duplex Savina, Херцег НовиПлощадь: 334 м2 (211 м2 + 123 м2 террасы)Спальни: 6Ван…
Цена по запросу
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Община Херцег-Нови, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Община Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Новый современный дуплекс у моря, Баошичи, Герцег-Нови — 120 м² комфорта и вдохновения ID…
$295,363
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Параметры недвижимости в Общине Херцег-Нови, Черногория

с садом
Недорогая
Элитная
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