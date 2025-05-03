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Дуплексы с гаражом в Черногории

Будва
14
Крашичи
5
Колашин
8
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Прекрасный вид с балкона на голубые воды Боко-Которского залива и прекрасные деревушки на ег…
$141,028
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 3/4
ID-2362 Эксклюзивная 2-комнатная квартира с панорамными видами на море и горы 📍 Распол…
$140,915
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2
Отличная квартиры общей площадью 85м2, 2й этаж качественного дома. Две квартиры на этаже. Пл…
$293,868
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Отличная локация-Будва, Госпоштина. Изумительно красивый вид на море и панораму Старого Горо…
$361,032
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Студия 1 комната в Бечичи, Черногория
Студия 1 комната
Бечичи, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
ID-2352 Эксклюзивный жилой комплекс в Бечичи — старт продаж! 🏝 Расположение: Престижны…
$136,515
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 6/10
ID-2367 Элитная студия в ЖК бизнес-класса на центральном бульваре Бара 📍 Локация: Цент…
$117,335
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Будва, центр, улица Войводжанская. Квартира с двумя спальнями Расстояние до моря 120м. Вид…
$225,645
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Вилла 6 комнат в Пржно, Черногория
Вилла 6 комнат
Пржно, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
ID-2360 Эксклюзивная эко-вилла в Пржно — шедевр архитектуры и технологий 🏝 Расположени…
$4,50 млн
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/7
ID-2361   Просторная студия с террасой в центре Бара – 5 минут до моря! ✔ Площадь: …
$141,028
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Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 5/10
ID-2350 Современная 1-комнатная квартира в новостройке у моря (Бар, Шушань) ✔ Площадь:…
$129,403
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Дом 11 спален в Будва, Черногория
Дом 11 спален
Будва, Черногория
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 9
Продаётся просторный трёхэтажный дом общей площадью 498 м² с участком 714 м², идеально распо…
$1,41 млн
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Шушань, Черногория
Квартира 3 комнаты
Шушань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5/10
ID-2363 Современная 2-комнатная квартира в новом доме  📍 Локация: Бар, Шушань (ровная …
$174,875
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Агентство
Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски

Параметры недвижимости в Черногории

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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