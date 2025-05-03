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Дуплексы с видом на горы в Черногории

Будва
14
Крашичи
5
Колашин
8
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5 объектов найдено
Дуплекс 2 комнаты в Будва, Черногория
Дуплекс 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 3/3
Эта просторная двухуровневая квартира расположена в самом центре Будвы, предлагая отличное р…
$183,892
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Дуплекс 6 комнат в Сутоморе, Черногория
Дуплекс 6 комнат
Сутоморе, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
ID-2294 Продается видовой дуплекс с большим участком в Сутоморе, Заградже Описание об…
$207,221
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дуплекс 3 спальни в Provodina, Черногория
Дуплекс 3 спальни
Provodina, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
A 3 bedroom hilltop duplex is for sale with fantastic views over Herceg Novi, the bay and su…
$389,304
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Дуплекс 2 комнаты в Durasevici, Черногория
Дуплекс 2 комнаты
Durasevici, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Предлагаем на продажу современные таунхаусы, расположенные в красивом месте – полуострове Лу…
$249,212
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Агентство
NLM Consultancy
Языки общения
English, Crnogorski
Дуплекс 3 спальни в Provodina, Черногория
Дуплекс 3 спальни
Provodina, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
A 2 bedroom sea view duplex is for sale with fantastic views over Herceg Novi, the bay and s…
$373,824
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Параметры недвижимости в Черногории

с гаражом
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с террасой
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с бассейном
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