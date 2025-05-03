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Виллы около гольф-клуба в Общине Будва, Черногория

Будва
102
Петровац
36
Бечичи
38
Свети-Стефан
38
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5 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Будва, Черногория
Вилла 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 663 м²
Количество этажей 3
Превосходный дом в Будве с бассейном и изумительным панорамным видом на море.   В доме 3…
$1,84 млн
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Вилла 5 комнат в Петровац, Черногория
Вилла 5 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с бассейном в закрытом комплексе на побережье Будванской Ривьеры, в городке …
$2,44 млн
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Вилла 8 комнат в Петровац, Черногория
Вилла 8 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Этаж 4/4
Продаётся уникальный дом, построенный по дизайн проекту, в живописном посёлке Режевичи. Этот…
$3,80 млн
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English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла 7 комнат в Петровац, Черногория
Вилла 7 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 415 м²
Количество этажей 3
Дом на берегу моря в местечке Перазича До. До великолепного пляжа всего 100 метров! Вокруг…
$1,08 млн
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English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Бечичи, Черногория
Вилла 4 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Новая вилла с бассейном в тихом районе Бечичи. Это место сочетает в себе великолепные пейзаж…
$596,462
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Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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