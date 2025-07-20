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Квартиры-студии с бассейном в Общине Будва, Черногория

Будва
16
Бечичи
9
Рафаиловичи
4
Студия Удалить
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3 объекта найдено
Студия 1 комната в Рафаиловичи, Черногория
Студия 1 комната
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1
ID-2102 Продается квартира-студия с большой террасой в комплексе с бассейном в Рафаилович…
$135,310
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Агентство
Peters Group Real Estate
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Студия 1 комната в Рафаиловичи, Черногория
Студия 1 комната
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 1/8
ID-2101 Продается: Квартира-студия с большой террасой в комплексе с бассейном в Рафаилови…
$117,303
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Студия в Boreti, Черногория
Студия
Boreti, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 7
ID 2168 Продается студия в новом жилом комплексе с бассейном в Бечичи Предлагаем к про…
$92,309
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
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Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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