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Квартиры-студии с видом на горы в Общине Будва, Черногория

Будва
16
Бечичи
9
Рафаиловичи
4
Студия Удалить
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2 объекта найдено
Студия в Boreti, Черногория
Студия
Boreti, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 7
ID 2168 Продается студия в новом жилом комплексе с бассейном в Бечичи Предлагаем к про…
$92,309
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Петровац, Черногория
Студия 1 комната
Петровац, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Предлагаем на продажу уютную студию площадью 31 кв метр в Петроваце. Студия оборудована всей…
$113,830
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Realting.com
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Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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