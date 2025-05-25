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Квартиры-студии с гаражом в Общине Будва, Черногория

Будва
16
Бечичи
9
Рафаиловичи
4
Студия Удалить
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1 объект найдено
Студия 1 комната в Rijeka Rezevici, Черногория
Студия 1 комната
Rijeka Rezevici, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Квартиры с видом на море и гаражным местом вблизи Будвы. Площадь квартир варьируется от 49 …
$107,350
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Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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