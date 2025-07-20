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Квартиры-студии с видом на море в Общине Будва, Черногория

Будва
16
Бечичи
9
Рафаиловичи
4
Студия Удалить
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5 объектов найдено
Студия в Boreti, Черногория
Студия
Boreti, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 7
ID 2168 Продается студия в новом жилом комплексе с бассейном в Бечичи Предлагаем к про…
$92,309
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия 34 комнаты в Рафаиловичи, Черногория
Студия 34 комнаты
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 34
Рафаиловичи, Будванская ривьера. Продается студия 34м2 с прекрасным видом на море Квартира…
$98,799
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Студия 1 комната в Петровац, Черногория
Студия 1 комната
Петровац, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Предлагаем на продажу уютную студию площадью 31 кв метр в Петроваце. Студия оборудована всей…
$113,830
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
TekceTekce
Студия 1 комната в Boreti, Черногория
Студия 1 комната
Boreti, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 6
ID-1620 Студия в 300 м от моря – скидка до конца месяца! Всего 34 м² за 88 400 € Описа…
$95,703
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Студия в Рафаиловичи, Черногория
Студия
Рафаиловичи, Черногория
Площадь 33 м²
Продается уютная квартира-студия 33м2 Рафаиловичи (Будва), всего в 400 метрах от моря! Это и…
$95,480
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Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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