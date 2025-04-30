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Отели в Общине Бар, Черногория

Бар
11
Сутоморе
11
Шушань
5
Добра Вода
4
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42 объекта найдено
Отель 340 м² в Шушань, Черногория
Отель 340 м²
Шушань, Черногория
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 340 м²
Продается апарт отель в Черногории на 12 номеров. До моря около 600 метров. До центра…
$363,233
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Продается действующий отель с рестораном в Баре в Бар, Черногория
Продается действующий отель с рестораном в Баре
Бар, Черногория
ID-1722 - Продается действующий отель с рестораном в Баре Продается действующий отель с р…
$3,80 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Отель 817 м² в Шушань, Черногория
Отель 817 м²
Шушань, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 817 м²
Продается отель в районе города Бар – в Зеленом поясе Здание состоит из  10 просторных квар…
$965,184
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Отель 372 м² в Бар, Черногория
Отель 372 м²
Бар, Черногория
Площадь 372 м²
Продажа: Апарт отель в Черногории в курортном поселке Чань. 11 независимых апартаментов. …
$455,595
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Отель 1 470 м² в Бар, Черногория
Отель 1 470 м²
Бар, Черногория
Количество спален 24
Кол-во ванных комнат 24
Площадь 1 470 м²
Продается новый отель в составе комплекса Сохо Сити 2019 года постройки Комплекс, построе…
$2,39 млн
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Отель 416 м² в Кунье, Черногория
Отель 416 м²
Кунье, Черногория
Площадь 416 м²
Количество этажей 5
K9-1001. Cozy Hotel Near the SeaFor sale working mini-hotel for sale in Bar riviera, Utjeha,…
$726,325
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Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Отель 160 м² в Шушань, Черногория
Отель 160 м²
Шушань, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
ID-2112 Продается перспективный мини-отель в Шушане, г. Бар Описание: Предлагаем вашем…
$411,589
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
ОТЕЛЬ НА 7 НОМЕРОВ В Г.БАР, ЧЕРНОГОРИЯ + 1% СКИДКА ОТ НАС в Бар, Черногория
ОТЕЛЬ НА 7 НОМЕРОВ В Г.БАР, ЧЕРНОГОРИЯ + 1% СКИДКА ОТ НАС
Бар, Черногория
Площадь 1 235 м²
ОТЕЛЬ НА 7 НОМЕРОВ В Г.БАР, ЧЕРНОГОРИЯ + 1% СКИДКА ОТ НАС. Отель расположен на участке пл…
Цена по запросу
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Отель 700 м² в Сутоморе, Черногория
Отель 700 м²
Сутоморе, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 700 м²
Площадь объекта : 450m2; Площадь участка: 1.000m2 Количество апартаментов: 8; Площадь каж…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Отель 1 454 м² в Сутоморе, Черногория
Отель 1 454 м²
Сутоморе, Черногория
Площадь 1 454 м²
Срочная продажа отеля в Черногории на берегу моря со своим пляжем — цена снижена на 45% !!! …
$3,80 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Отель 1 065 м² в Сутоморе, Черногория
Отель 1 065 м²
Сутоморе, Черногория
Число комнат 26
Площадь 1 065 м²
Количество этажей 3
ID-1812 Продается готовый туристический бизнес - 3-х корпусный отель с бассейном в Сутомо…
$2,09 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Отель 720 м² в Печурице, Черногория
Отель 720 м²
Печурице, Черногория
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 720 м²
Продажа: апарт отель с бассейном на 1 линии от моря Вилла расположена в 10 м от моря, район …
$1,57 млн
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Отель 250 м² в Печурице, Черногория
Отель 250 м²
Печурице, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Отель на 5 номеров 250 м2. Функционирующий отель. Полная занятость в сезон. Отличная локация…
$346,090
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Отель 480 м² в Милевцы, Черногория
Отель 480 м²
Милевцы, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 480 м²
Мини-отель в Сутоморе Отель расположен в городе Сутоморе. 4-х этажный апарт-отель, имеет зел…
$493,232
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Отель 399 м² в Сутоморе, Черногория
Отель 399 м²
Сутоморе, Черногория
Количество спален 17
Кол-во ванных комнат 17
Площадь 399 м²
Продается мини-отель в центре города на 17 номеров; Площадь объекта: 399m2; Площадь участк…
$455,480
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MONTBEL D.O.O.
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Отель 480 м² в Милевцы, Черногория
Отель 480 м²
Милевцы, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 480 м²
Количество этажей 4
Мини-отель в Сутоморе Отель расположен в городе Сутоморе. 4-х этажный апарт-отель, имеет зел…
$501,418
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Отель 715 м² в Сутоморе, Черногория
Отель 715 м²
Сутоморе, Черногория
Площадь 715 м²
Уютная современная гостиница, расположенна среди сосен и кипарисов в небольшом городке Сутом…
$1,97 млн
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Отель 610 м² в Сутоморе, Черногория
Отель 610 м²
Сутоморе, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 610 м²
Количество этажей 2
К9-1176. Комплекс с квартирами в аренду в Сутоморе Продается Комплекс с квартирами в аренду …
$1,90 млн
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Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Отель 330 м² в Canj, Черногория
Отель 330 м²
Canj, Черногория
Площадь 330 м²
Мини-отель в курортном поселке Чань. В отеле 10 квартир-студий с террасами площадью 25 м2 …
$363,434
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Мини-отель с панорамным видом на море и горы в Баре в Бар, Черногория
Мини-отель с панорамным видом на море и горы в Баре
Бар, Черногория
Число комнат 16
Количество этажей 3
ID-1814 - Продается мини-отель с панорамным видом на море и горы в Баре Хотите инвестиров…
$364,099
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Продается апарт-отель площадью более 700 м2 в Баре. в Бар, Черногория
Продается апарт-отель площадью более 700 м2 в Баре.
Бар, Черногория
ID-1760   Продается апарт-отель площадью более 700 м2 в Баре.   г. Бар, Шушань, …
$1,50 млн
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Агентство
Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Отель 1 500 м² в Бар, Черногория
Отель 1 500 м²
Бар, Черногория
Площадь 1 500 м²
Утеха Бар Продается 4-звездочный отель площадью 1500 м2 в Утехе. Участок 900м2. Есть возм…
$1,55 млн
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Отель 376 м² в Dindinovici, Черногория
Отель 376 м²
Dindinovici, Черногория
Количество спален 17
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 376 м²
Мини-отель в Сутоморе Продается трёхэтажный мини отель в Сутоморе, муниципалитет Бар, площад…
$436,121
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Отель 416 м² в Кунье, Черногория
Отель 416 м²
Кунье, Черногория
Количество спален 1
Площадь 416 м²
Этаж 5
В живописном прибрежном городе Утеха на Барской Ривьере вас ждет уникальная инвестиционная в…
$739,874
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Отель 220 000 м² в Сутоморе, Черногория
Отель 220 000 м²
Сутоморе, Черногория
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 220 000 м²
Апарт отель в Черногории продажа      В центре Сутоморе  всего в 300 метрах от главного пля…
$238,645
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Отель 510 м² в Бар, Черногория
Отель 510 м²
Бар, Черногория
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 510 м²
Туристический бизнес в Баре. Действующий апарт-отель  для круглогодичного проживания гостей…
$650,686
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Отель 700 м² в Шушань, Черногория
Отель 700 м²
Шушань, Черногория
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 700 м²
К продаже предлагается клубный дом  - апарт-отель площадью более 700 кв. метров. Объект р…
$1,65 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Отель 924 м² в Добра Вода, Черногория
Отель 924 м²
Добра Вода, Черногория
Площадь 924 м²
Площадь дома  924 м2 Площадь участка 600 м2 Вид на море со всех этажей дома Бассейн 5м*14…
$1,40 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Отель 744 м² в Бар, Черногория
Отель 744 м²
Бар, Черногория
Площадь 744 м²
Великолепная гостиница в городе Бар, гостиница имеет четыре этажа, на первом этаже расположе…
$820,322
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Отель 700 м² в Сутоморе, Черногория
Отель 700 м²
Сутоморе, Черногория
Количество спален 23
Кол-во ванных комнат 23
Площадь 700 м²
Гостиница расположена на самом берегу моря, в уединенной и самой красивой части пляжей Барск…
$2,06 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski

Типы недвижимости в Общине Бар

коммерческая недвижимость
офисы
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