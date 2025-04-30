Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Бар
  4. Коммерческая
  5. Офис

Продажа офисных помещений в Общине Бар, Черногория

Бар
8
9 объектов найдено
Офис 39 м² в Сутоморе, Черногория
Офис 39 м²
Сутоморе, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Коммерческое помещение на преземле площадью 39м2, плюс терраса перед входом. Имеется кухня, …
$75,838
Оставить заявку
Офис 105 м² в Бар, Черногория
Офис 105 м²
Бар, Черногория
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
В самом центре города Бар в здании занимает два этажа коммерческое помещение 105м2. Состоит …
$249,404
Оставить заявку
Офис 45 м² в Бар, Черногория
Офис 45 м²
Бар, Черногория
Площадь 45 м²
Помещение расположено на нулевом этаже (приземле) нового многоквартирного дома. Можно купить…
$86,785
Оставить заявку
Офис 83 м² в Бар, Черногория
Офис 83 м²
Бар, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Коммерческое помещение в самом центре Бара, площадью 83м2. Две комнаты, санузел. Электричест…
$194,990
Оставить заявку
Офис 82 м² в Бар, Черногория
Офис 82 м²
Бар, Черногория
Площадь 82 м²
ID 1952 Продается офисное помещение в новом здании в центре г. Бар. Локация: Бар, Twin…
$269,019
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Офис 32 м² в Бар, Черногория
Офис 32 м²
Бар, Черногория
Площадь 32 м²
Продается коммерческое помещение в отличной локации в центре г. Бар (район Македонское насел…
$106,129
Оставить заявку
Офис 34 м² в Бар, Черногория
Офис 34 м²
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Продается коммерческое помещение в отличном месте в центре города, в Македонском населье. Ко…
$68,984
Оставить заявку
Офис в Бар, Черногория
Офис
Бар, Черногория
Количество этажей 1
$64,771
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Офис 44 м² в Бар, Черногория
Офис 44 м²
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 44 м²
Коммерческое помещение на 2 этажах в высоком жилом здании: преземле, внутренняя лестница, 1 …
$106,129
Оставить заявку

Типы недвижимости в Общине Бар

коммерческая недвижимость
отели
инвестиционная недвижимость
Realting.com
Перейти