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Коммерческая недвижимость в Общине Бар, Черногория

Бар
43
Сутоморе
20
Шушань
15
Добра Вода
12
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111 объектов найдено
Коммерческое помещение 290 м² в Сутоморе, Черногория
Коммерческое помещение 290 м²
Сутоморе, Черногория
Число комнат 9
Площадь 290 м²
Мини - отель в Сутоморе с девятью апартаментами -площадь дома 450м2 - площадь земельного у…
$432,560
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Коммерческое помещение 32 м² в Бар, Черногория
Коммерческое помещение 32 м²
Бар, Черногория
Площадь 32 м²
Двухэтажное коммерческое помещение в центре Бара. Площадь помещения 32 м2. Два отдельных вхо…
$107,912
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Коммерческое помещение 274 м² в Кунье, Черногория
Коммерческое помещение 274 м²
Кунье, Черногория
Число комнат 10
Площадь 274 м²
Мини-отель расположен в поселке Утеха в 500 метрах от моря Площадь участка 2 409 м22 Площадь…
$595,210
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Отель 340 м² в Шушань, Черногория
Отель 340 м²
Шушань, Черногория
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 340 м²
Продается апарт отель в Черногории на 12 номеров. До моря около 600 метров. До центра…
$363,233
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Продается действующий отель с рестораном в Баре в Бар, Черногория
Продается действующий отель с рестораном в Баре
Бар, Черногория
ID-1722 - Продается действующий отель с рестораном в Баре Продается действующий отель с р…
$3,80 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Коммерческое помещение в Бар, Черногория
Коммерческое помещение
Бар, Черногория
Эта просторная коммерческая недвижимость расположена на первом этаже жилого и коммерческого …
$1,14 млн
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Инвестиционная 20 000 м² в Бар, Черногория
Инвестиционная 20 000 м²
Бар, Черногория
Площадь 20 000 м²
Муниципалитет Бар. Участок под элитное строительство на первой линии у моря Урбанистическо-т…
$6,49 млн
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Офис 39 м² в Сутоморе, Черногория
Офис 39 м²
Сутоморе, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Коммерческое помещение на преземле площадью 39м2, плюс терраса перед входом. Имеется кухня, …
$75,838
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Коммерческое помещение 500 м² в Сутоморе, Черногория
Коммерческое помещение 500 м²
Сутоморе, Черногория
Число комнат 9
Площадь 500 м²
Мини-отель с 13 спальнями в Сутоморе. площадь 500м2. площадь земельного участка 230м2. трин…
$405,525
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Отель 817 м² в Шушань, Черногория
Отель 817 м²
Шушань, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 817 м²
Продается отель в районе города Бар – в Зеленом поясе Здание состоит из  10 просторных квар…
$965,184
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Коммерческое помещение 500 м² в Бар, Черногория
Коммерческое помещение 500 м²
Бар, Черногория
Число комнат 10
Площадь 500 м²
Мини отель 500м2 на 10 апартаментов в Сутоморе, Бар. Отель находится на участке 600м2 с парк…
$465,002
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Отель 372 м² в Бар, Черногория
Отель 372 м²
Бар, Черногория
Площадь 372 м²
Продажа: Апарт отель в Черногории в курортном поселке Чань. 11 независимых апартаментов. …
$455,595
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Отель 1 470 м² в Бар, Черногория
Отель 1 470 м²
Бар, Черногория
Количество спален 24
Кол-во ванных комнат 24
Площадь 1 470 м²
Продается новый отель в составе комплекса Сохо Сити 2019 года постройки Комплекс, построе…
$2,39 млн
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Коммерческое помещение 610 м² в Шушань, Черногория
Коммерческое помещение 610 м²
Шушань, Черногория
Число комнат 7
Площадь 610 м²
- четырехэтажный дом 610м2 с семью квартирами площадью от 40м2 до 200м2 - земельный участо…
$756,979
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Отель 416 м² в Кунье, Черногория
Отель 416 м²
Кунье, Черногория
Площадь 416 м²
Количество этажей 5
K9-1001. Cozy Hotel Near the SeaFor sale working mini-hotel for sale in Bar riviera, Utjeha,…
$726,325
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Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Коммерческое помещение 45 м² в Бар, Черногория
Коммерческое помещение 45 м²
Бар, Черногория
Площадь 45 м²
ID-2018 Торгово-офисное помещение в центре района Полье, Бар Продается торгово-офисное…
$80,333
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Отель 160 м² в Шушань, Черногория
Отель 160 м²
Шушань, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
ID-2112 Продается перспективный мини-отель в Шушане, г. Бар Описание: Предлагаем вашем…
$411,589
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Офис 105 м² в Бар, Черногория
Офис 105 м²
Бар, Черногория
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
В самом центре города Бар в здании занимает два этажа коммерческое помещение 105м2. Состоит …
$249,404
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ОТЕЛЬ НА 7 НОМЕРОВ В Г.БАР, ЧЕРНОГОРИЯ + 1% СКИДКА ОТ НАС в Бар, Черногория
ОТЕЛЬ НА 7 НОМЕРОВ В Г.БАР, ЧЕРНОГОРИЯ + 1% СКИДКА ОТ НАС
Бар, Черногория
Площадь 1 235 м²
ОТЕЛЬ НА 7 НОМЕРОВ В Г.БАР, ЧЕРНОГОРИЯ + 1% СКИДКА ОТ НАС. Отель расположен на участке пл…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 170 м² в Годинье, Черногория
Коммерческое помещение 170 м²
Годинье, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Предлагается к продаже дом площадью 170 м², полностью оборудованный для производства и хране…
$399,471
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Коммерческое помещение 216 м² в Шушань, Черногория
Коммерческое помещение 216 м²
Шушань, Черногория
Количество спален 1
Площадь 216 м²
Продается полностью оборудованное коммерческое помещение в Шушане, Бар.Это помещение площадь…
$1,08 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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Отель 700 м² в Сутоморе, Черногория
Отель 700 м²
Сутоморе, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 700 м²
Площадь объекта : 450m2; Площадь участка: 1.000m2 Количество апартаментов: 8; Площадь каж…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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Отель 1 454 м² в Сутоморе, Черногория
Отель 1 454 м²
Сутоморе, Черногория
Площадь 1 454 м²
Срочная продажа отеля в Черногории на берегу моря со своим пляжем — цена снижена на 45% !!! …
$3,80 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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Коммерческое помещение 400 м² в Добра Вода, Черногория
Коммерческое помещение 400 м²
Добра Вода, Черногория
Площадь 400 м²
Продается мини-отель в поселке Добра Вода, Барская ривьера. Четырехэтажный дом площадью 400 …
$279,109
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Агентство
Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Отель 1 065 м² в Сутоморе, Черногория
Отель 1 065 м²
Сутоморе, Черногория
Число комнат 26
Площадь 1 065 м²
Количество этажей 3
ID-1812 Продается готовый туристический бизнес - 3-х корпусный отель с бассейном в Сутомо…
$2,09 млн
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Агентство
Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Коммерческое помещение 200 м² в Бар, Черногория
Коммерческое помещение 200 м²
Бар, Черногория
Площадь 200 м²
К продаже и аренде предлагается апарт-отель с коммерческим помещением в уникальном и историч…
$457,595
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Коммерческое помещение 154 м² в Шушань, Черногория
Коммерческое помещение 154 м²
Шушань, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
Продаётся уютный двухэтажный семейный дом с ухоженным участком в районе Шушань города Бар. Д…
$265,703
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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English, Русский
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Коммерческое помещение 340 м² в Шушань, Черногория
Коммерческое помещение 340 м²
Шушань, Черногория
Число комнат 12
Площадь 340 м²
Трехэтажный мини- отель расположен в 400м от пляжа, в районе Зеленый Пояс, Бар. Площадь оте…
$436,901
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Ресторан, кафе 500 м² в Шушань, Черногория
Ресторан, кафе 500 м²
Шушань, Черногория
Количество спален 4
Площадь 500 м²
Бар, район Шушань. Вилла с бассейном.  Вид на море и горы Расстояние до моря 900 м. Площа…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Бар, Черногория
Коммерческое помещение
Бар, Черногория
Участок под строительство расположен в 5 минутах от центра города Бар, в зеленой зоне предго…
$650,364
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Типы недвижимости в Общине Бар

отели
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