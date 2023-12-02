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Жильё в Stari Bar, Черногория

дома
13
13 объектов найдено
Дом 5 спален в Stari Bar, Черногория
Дом 5 спален
Stari Bar, Черногория
Количество спален 5
ID 948 Продается дом в Старом Баре Дом расположен в оливковой роще, на участке около 6…
€780,000
в месяц
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 5 спален в Stari Bar, Черногория
Дом 5 спален
Stari Bar, Черногория
Количество спален 5
Количество этажей 3
ID 874 Продается большой 3х этажный дом в Старом Баре. Количество спален: 5  Площадь:…
€199,000
в месяц
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 2 спальни в Stari Bar, Черногория
Дом 2 спальни
Stari Bar, Черногория
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Площадь дома - 67 м² + подвал и террасы. Площадь участка - 141 м² Дом находится в тихом …
€120,000
в месяц
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский
Дом 5 спален с парковкой, новое здание, с кондиционером в Stari Bar, Черногория
Дом 5 спален с парковкой, новое здание, с кондиционером
Stari Bar, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Роскошный дом в Баре: ваше новое пространство Продается уникальный дом, расположенный вс…
€235,000
в месяц
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Дом 3 спальни в Stari Bar, Черногория
Дом 3 спальни
Stari Bar, Черногория
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Уютный одноэтажный домик в Баре в тихом, спокойном месте подойдет для проживания небольш…
€160,000
в месяц
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни в Stari Bar, Черногория
Вилла 4 спальни
Stari Bar, Черногория
Комнаты 4
Площадь 183 м²
Продается новая вилла в районе Старого Бара. Современная вилла с чистовой отделкой находитс…
€330,000
в месяц
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Дом 2 спальни в Stari Bar, Черногория
Дом 2 спальни
Stari Bar, Черногория
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Предлагается к продаже современный двухэтажный дом, расположенный в районе городской больниц…
€199,000
в месяц
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский
Вилла 8 спален с парковкой, с мебелью, новое здание в Stari Bar, Черногория
Вилла 8 спален с парковкой, с мебелью, новое здание
Stari Bar, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Продается новая вилла в Черногории, в Баре площадью Участок площадью Расположен в ра…
€300,000
в месяц
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Дом с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost starogo goroda в Stari Bar, Черногория
Дом с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost starogo goroda
Stari Bar, Черногория
Площадь 15 000 м²
Площадь участка 15 000м2. Участок с видом на море в Черногории, в городе Бар Расположен …
€18
в месяц
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Дом с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost starogo goroda в Stari Bar, Черногория
Дом с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost starogo goroda
Stari Bar, Черногория
Площадь 20 000 м²
Продается земля в Черногории. Участок с видом на море и на старый город в Старом Баре. П…
€14
в месяц
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Дом с видом на море, с видом на горы, на тихой дороге в Stari Bar, Черногория
Дом с видом на море, с видом на горы, на тихой дороге
Stari Bar, Черногория
Площадь 10 500 м²
Продается участок с панорамным видом на море, головокружительными панорамами на горы, на кр…
€16
в месяц
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Вилла со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Stari Bar, Черногория
Вилла со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Stari Bar, Черногория
Продается новая вилла в районе Старого Бара. Современная вилла с чистовой отделкой находи…
€330,000
в месяц
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Дом 3 спальни в Stari Bar, Черногория
Дом 3 спальни
Stari Bar, Черногория
Количество спален 3
Площадь 185 м²
NUM 5199 Дом на продажу в баре. Площадь дома составляет 185 м2, а площадь участка, на которо…
€220,000
в месяц
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