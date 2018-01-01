Недвижимость Summer House

Наше самое большое богатство - это чистая природа. Возможность дышать свежим
воздухом, отдохнуть у Балтийского моря и набраться сил для ежедневных дел..
Возможно, у каждого из нас была мечта о собственности в Юрмале. Благодаря
выгодным планировкам и гибкой ценовой политике эта мечта о недвижимости в
Юрмале может стать реальностью.
При выборе недвижимости в Юрмале необходимо учитывать 3 важных фактора:
местоположение, площадь и цена. Именно в проекте «Summer House», соотношение
этих факторов, лучшее на рынке недвижимости Юрмалы.
Дополнительная информация:
Summer House расположен в тихом, но в то же самое время, центральном месте - на
проспекте Дзинтару 48. Тут есть все, что бы наслаждаться жизнью в Юрмале: в 100
шагах от проекта находится чистый, покрытый белым песком пляж Дзинтари и
вечнозеленый сосновый парк для спокойных прогулок на свежем воздухе.
Каждый раз открывая окно, вы будете дышать ароматом соснового леса и моря.
Выбирая в каком корпусе жить, вы можете выбрать тот, который ближе к морю или с
видом на сосновый парк.
Изначально Юрмала создавалась как престижный жилой район для
Параметры объекта
Год сдачи
2020
Местонахождение новостройки
Юрмала, Латвия
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Квартиры продаются в том состоянии, в котором они находятся на данный момент, что позволяет проводить ремонт по своему усмотрению.
И уличная, и дворовая постройки представляют собой довоенные кирпичные здания, построенные в стиле функционализма в 1930-х годах.
В настоящее время в зданиях проводятся следующие ремонтные работы:
- ремонт фасада;
- ремонт лестничных клеток и коридоров, в том числе замена наружных дверей всех квартир на деревянные двери;
- реставрация деревянной наружной двери здания;
- установка новой электропроводки до квартир;
- установка оптического интернета в квартирах;
- замена стояков водоснабжения и канализации;
- строительство складских помещений в подвале;
- благоустройство.
Во дворах обоих корпусов будет возможность парковать автомобили и велосипеды.
Недвижимость находится между улицами Колкасрагс и М. Нометню, в тихом и зеленом частном доме, многоквартирном доме. Рядом, в 150 м от садового парка Кобе, в 500 м от рынка Агенскалнс и больницы Страдини, менее чем в 2 км от пруда Мара.
Все ремонтные работы будут завершены к осени 2022 года.
Складской центр Ķīpsala предлагает арендовать холодные и отапливаемые склады, офисы класса Б, помещения для оптовой и розничной торговли, а также асфальтированную территорию. Местонахождение в непосредственной близости от берега Даугавы позволяет нам предлагать также зимнее хранение яхт и катеров – как под открытым небом, так и в соответствующих ангарах.
Уже в XVII веке, когда еще только начиналась история Кипсалы, склады на острове играли важную роль. Упоминания о них встречаются в исторических хрониках острова и в последующие века. Продолжая традиции, сегодня мы предлагаем на нашей заасфальтированной территории площадью свыше 3 га аренду холодных и обогреваемых складов площадью от 55 м2. Помещения складов на Кипсале отличаются выгодным географическим положением, которое одинаково удобно как для автомобильного, так и для водного транспорта, а также находятся в пределах прямой досягаемости от центра города, порта, центрального железнодорожного вокзала и аэропорта RIX.
Девелопер проекта продается 2-комнатная квартира в новом проекте „северного сияния аллея “ с качественной полной отделкой, который находится в парковой зоне, рядом с заливом Балтийского моря. 10 минут до центра Риги.
Дополнительная информация
Доступны 30 различных планировку квартиры площадью от 17 м2 до 45 м2
Апарт-комплекса „Северное аллея“. Большое внимание обращено на качество здания, используя качественные строительные и отделочные материалы. В квартирах хорошая звукоизоляция. Квартиры с полной внутренней отделкой, установка сантехникой ( Villeroy & Boch, Kerama Marazzi, Grohe )
Квартир в комплексе:
- Видеонаблюдение
- Закрытый двор
- Низкие коммунальные и коммунальные платежи
- Во дворе парковка
- Детская игровая площадка
Отличная инфраструктура, рядом остановки общественного транспорта, магазины, школы, детские сады, Балтийский залив, дворец Культуры Ziemeļblāzma, Межапарк.
- Помогу вам решить юридические вопросы, связанные с приобретение квартиры.