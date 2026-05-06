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Жилой квартал Investissement privilegie bat yam

Бат-Ям, Израиль
от
$682,650
12.08.2026
$682,650
11.08.2026
$684,700
;
4
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ID: 39806
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

О комплексе

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Продается Bat Yam • Недавняя квартира (2 года) из 3 комнат для продажи • 1-й этаж, задняя сторона • 75 м2 + 11 м2 мирпесета • Мамад • Парковка • лифт • Тихая, задняя квартира • Новое здание

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Investissement privilegie bat yam
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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