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Жилой квартал Gindi tlv 4 pieces

Тель-Авив, Израиль
от
$1,73 млн
;
10
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ID: 38341
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    HaHashmonaim, 100

О комплексе

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Квартира на продажу в Тель-Авиве, в комплексе Gindi TLV. Тур с охраной 24/7. Высокий этаж с лифтами. 4 комнаты, 2 ванные комнаты. 90м2 + 12м2 терраса. 1 парковка, 1 подвал 6м2. Мамад. 2 выставки: Юг, Восток. Цена: 5 280 000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Gindi tlv 4 pieces
Тель-Авив, Израиль
от
$1,73 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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